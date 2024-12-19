О тяжелой утрате сообщила ее мама.

Украинская гимнастка, танцовщица, участница талант-шоу "Україна має талант 4" и многих международных конкурсов Эмили Москаленко ушла из жизни. Девушке было 18 лет.

Печальную новость сообщила ее мама Татьяна в своем Facebook. Причина смерти пока неизвестна.

"Боль. Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", - написала женщина.

Что известно об Эмили Москаленко

В 5 лет Эмили из Полтавы покорила судей талант-шоу "Україна має талант". Тогда маленькая девочка продемонстрировала непревзойденную гибкость своего тела и стала финалисткой проекта.

Позже мама девочки решила развивать ее умения, и отправила Москаленко на занятия в студию pole dance. Также Эмили занималась чирлидингом.

Далее девочка участвовала в международных соревнованиях в Румынии, Германии, Бельгии, Испании, Вьетнаме и Австралии и получила немало наград за свою гибкость.

К слову, последние годы семья Москаленко жила в Киеве, а Эмили выезжала в Канаду и США, где училась актерскому мастерству и моделингу.

Напомним, ранее в масштабном ДТП под Львовом погибла дочь украинской певицы.

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