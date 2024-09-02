Мурат Налчаджиоглу разошелся со второй женой год назад.

Экс-супруг запроданки Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу засветился в компании бывшей жены. Вероятно, пара пытается восстановить отношения.

Как известно, предприниматель состоял в отношениях с блогершей Лилией Реус, но супруги развелись в прошлом году. Неожиданно Мурат встретился с экс-избранницей и поделился фотографией с ней.

В своем Instagram он опубликовал кадр, на котором показал, как проводится время с Лилией. Экс-супруги позировали на камеру в парикмахерской. На фотографии Реус мило улыбалась с кофе в руках и ждала пока Налчаджиоглу сделают стрижку.

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Подписывать фотографию бизнесмен не стал, он лишь обозначил экс-супругу. Сама Реус никак не комментирует возможное воссоединение с Муратом.

К слову, Налчаджиоглу и Реус состояли в отношениях с 2020 года. В 2021 году Мурат сделал предложение возлюбленной, а через два года они сыграли свадьбу в Конча-Заспе. Однако в том же году пара распалась. О разводе супруги объявили лишь в 2024 году, не раскрывая причин разрыва.

Позже предприниматель закрутил роман с моделью и блогершей Анастасией Фокси. Пара обручилась, а сама Анастасия сообщила, что была беременна. Однако ребенок так и не появился на свет. Модель сделала аборт, который и стал причиной расставания с предпринимателем. Сам Налчаджиоглу никак не комментировал заявления экс-избранницы.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман через месяц после расставания с бывшей.

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