Мурат Налкакиоглу показал свою избранницу.

Украинский бизнесмен турецкого происхождения, экс-супруг предательницы Ани Лорак Мурат Налкакиоглу после расставания с моделью Анастасией Фокси закрутил новый роман. Предприниматель показал свою новую пассию.

В своем Instagram Налкакиоглу поделился новой фотографией. Мужчина позировал на камеру в компании друзей. Как отметил Мурат, фото было сделано на свадьбе у его друга, куда он, вероятно, пришел с новой избранницей Екатериной.

На кадре бизнесмен нежно обнимал девушку. Фотографию сначала опубликовала девушка, а Налкакиоглу сделал репост фото. Судя по соцсетям женщины, она - фотограф. Екатерина живет и работает в Париже, Франция, но время от времени приезжает в Украину.

Видео дня

Сам Мурат пока никак не комментировал новый роман. После расставания с Фокси он скрывает свою личную жизнь.

Впервые об отношениях Фокси и бизнесмена стало известно в начале 2024 года. Их роман развивался стремительно и Мурат даже успел сделать предложение возлюбленной.

В мае пара разошлась, объявив об этом в своих Instagram. Однако позже они показались вместе в Турции на отдыхе, тем самым сообщив о воссоединении. Там Анастасия "засветила" обручальные кольца и намекнула на замужество, но не прокомментировала это никак. При этом в сети блогерша начала называть бизнесмена своим мужем.

Затем сеть всколыхнула новость о вероятном пополнении в семье Мурата и Фокси. Девушка показала тест на беременность. Однако ребенок так и не появился на свет. Модель сделала аборт, который и стал причиной расставания с предпринимателем. Сам Налкакиоглу никак не комментировал заявления экс-избранницы.

Напомним, ранее бывшая Мурата Налкакиоглу показала своего сына и поздравила его с важным праздником.

Вас также могут заинтересовать новости: