Екатерина также рассказала, почему до сих пор не увидела их вживую.

Третья жена шоумена Владимира Остапчука - Екатерина - которая недавно родила сына Тимофея, рассказала об отношениях с детьми мужа от первого брака.

Она отметила, что сейчас Эмилия и Эван живут с мамой в Канаде. Поэтому пока у них не было возможности познакомиться вживую. Однако они поддерживают связь с папой.

"Старшие живут в Канаде. С папой общаются онлайн. Братика им также показываем. А я им зачем?", - написала Екатерина в своем Instagram.

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Она также добавила, что пока у них нет общения. Однако Екатерина не против быть на связи с детьми возлюбленного, если в будущем это позволит делать их мама Елена Войченко.

"Когда познакомимся, то будем общаться, если их мама позволит".

К слову, Владимир Остапчук был в браке с Еленой Войченко 13 лет. В 2020 году пара сообщила о разводе и скандально выясняла свои отношения. У них есть двое общих детей: 11-летняя дочь Эмилия и 6-летний сын Эван.

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука рассказала, как рождение сына повлияло на их отношения.

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