Екатерина Полтавская ответила, что делает их с ведущим брак счастливым.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - блогерша и бизнесвумен Екатерина Полтавская - рассказала об отношениях с мужем. Девушка поделилась, как они изменились после рождения сына, который появился на свет в прошлом месяце.

В своем Instagram жена шоумена решила ответить на вопросы подписчиков. Они поинтересовались, повлияло ли рождение малыша Тимофея на их брак. Однако Екатерина заверила, что в их отношениях ничего не изменилось. Сейчас они лишь много времени уделяют распределению обязанностей в быту. Девушка не чувствует, что они стали ближе со звездой, но и конфликтов у пары не возникает.

"Думаю, что нет. Изменился только быт. Теперь мы планируем каждую минуту нашей жизни. Например, кто когда спит, во сколько мы начинаем собираться и т.д. Ссориться больше не стали, но и вот этой истории про "мы вышли на новый уровень, стали еще ближе" нет", - написала Полтавская.

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В дополнение, она раскрыла свой секрет счастливого брака с ведущим. По ее словам, главная тайна кроется в том, что ее избранник очень лоялен и с пониманием относится к пожеланиям любимой. В частности, он всегда готов идти на компромиссы и прислушиваться к советам Екатерины.

"Я не командую - я говорю, как правильно". Такое правило действует в наших отношениях. Вова сначала спорил с тем, что я постоянно рассказываю, что делать, но потом принял, потому что я все равно права в конечном итоге. Ну я без шуток считаю, что отношения могут быть счастливыми только тогда, когда мужчина готов уступать и у него нет цели постоянно отстаивать свое мнение. Без перегибов, конечно, но вы поняли. Когда спокойна женщина - спокойна и семья. Да, немного сексизм есть. Блин, под конец текста даже жалко его стало. Повезло ему, что у него реально умная женщина и она всегда права", - с юмором отметила блогерша.

К слову, Полтавская и Остапчук закрутили роман в октябре 2022 года. Пара решила заключить официальный брак через два года, в феврале 2024-го. Они не устраивали громких празднований и расписались тайно. А сообщили о своем бракосочетании только в марте. Уже 10 декабря прошлого года супруги сообщили о пополнении в семье - у них родился сын Тимофей. У Владимира также есть сын и дочь от первого брака, которые сейчас живут за границей.

Напомним, ранее Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская влюбили сеть в фото с новорожденным сыном. Малыш получил немало приятных слов от подписчиков звездных родителей.

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