Для подруг Осадчая устроила фуршет на роскошной белоснежной яхте, а затем пикник на острове.

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая по случаю своего 38-летия устроила шумный девичник, на который пригласила только подруг. Среди звездных гостей были Маша Ефросинина, Настя Каменских, Даша Астафьева, Соня Плакидюк, Анна Андрейчук и другие.

Осадчая и ее гости активно делились фото и видео со своего отдыха в Instagram.

Хоть у ведущей теплые отношения со многими представительницами украинского шоу-биза, на ее празднование попали только избранные.

Для подруг Катя Осадчая устроила фуршет на роскошной белоснежной яхте, на которой они рассекали по Днепру.

После водной экскурсии по столице девушки причалили на остров, где их ждал пикник. Изысканный стол накрыли прямо на песке, а вместо стульев для гостей обустроили места с подушками.

Катя Осадчая и ее звездные гости придерживались белого дресс-кода. Ведущая предстала перед подругами в белом костюме – широких брюках, короткой жилетке и стильной шляпке.

Муж Осадчей - Юрий Горбунов - не смог бы присутствовать на ее празднике. В воскресенье шоумен вместе с Иванной Онуфрийчук проводил второй эфир "Танцев со звездами". Однако без поздравлений от любимого не обошлось. Так, в Instagram Горбунов поздравил жену нежными словами и прикрепил архивные фото:

"Моя дорогая Катя! Таких, как ты, на свете не бывает! Пусть каждый твой день в жизни будет наполнен положительными эмоциями и счастьем! Благодарю тебя за любовь, за сыновей, за нежность и доверие! Люблю тебя безгранично", – признался он.

Сама Осадчая написала в Instagram, что год назад не представляла, что 38-й день рождения будет встречать в статусе многодетной мамы.

"Мои 37 были насыщенными событиями и сюрпризами, чего только стоит беременность. Я очень хорошо помню свою маму в 38, мы полетели вместе в Париж, я – на долгие два года, а мама на две недели – посмотреть, как я устроилась. Мама нас кормила ужинами и гуляла по Парижу, пока я ходила по кастингам. Я очень гордилась, что у меня такая современная мама", – отметила ведущая.

Она добавила, что надеется на то, что ее старший сын Илья тоже гордится, что Осадчая современная.

"По ощущениям мне все еще 25. Просто теперь я еще и мама троих сыновей", – заявила она.

Напомним, накануне дня рождения Осадчая и Горбунов показали, как проводят время со своими сыновьями.

Справка УНИАН. Екатерина Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В молодости строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Светская жизнь", а также является ведущей проектов "Голос страны" и "Голос страны. Дети" на "1+1".

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть два сына - Иван 2017 года рождения и Данила, который появился на свет 19 августа этого года. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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Автор: Виктория Гордиенко