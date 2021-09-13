Екатерине Осадчей 38 лет / фото instagram.com/kosadcha/

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая по случаю своего 38-летия устроила шумный девичник, на который пригласила только подруг. Среди звездных гостей были Маша Ефросинина, Настя Каменских, Даша Астафьева, Соня Плакидюк, Анна Андрейчук и другие. 

Осадчая и ее гости активно делились фото и видео со своего отдыха в Instagram.

Хоть у ведущей теплые отношения со многими представительницами украинского шоу-биза, на ее празднование попали только избранные.

Катя Осадчая на девичнике с подругами / фото сторис instagram.com/kosadcha/

Для подруг Катя Осадчая устроила фуршет на роскошной белоснежной яхте, на которой они рассекали по Днепру.

Осадчая с подругами на яхте / фото сторис instagram.com/kosadcha/

После водной экскурсии по столице девушки причалили на остров, где их ждал пикник. Изысканный стол накрыли прямо на песке, а вместо стульев для гостей обустроили места с подушками.

Святку ния Осадчей на острове / скрин сторис instagram.com/kosadcha/

Катя Осадчая и ее звездные гости придерживались белого дресс-кода. Ведущая предстала перед подругами в белом костюме – широких брюках, короткой жилетке и стильной шляпке.

Екатерина Осадчая / фото instagram.com/kosadcha/
Катя Осадчая / фото instagram.com/kosadcha/
Именинный торт Осадчей / фото instagram.com/kosadcha/

Муж Осадчей - Юрий Горбунов - не смог бы присутствовать на ее празднике. В воскресенье шоумен вместе с Иванной Онуфрийчук проводил второй эфир "Танцев со звездами". Однако без поздравлений от любимого не обошлось. Так, в Instagram Горбунов поздравил жену нежными словами и прикрепил архивные фото:

"Моя дорогая Катя! Таких, как ты, на свете не бывает! Пусть каждый твой день в жизни будет наполнен положительными эмоциями и счастьем! Благодарю тебя за любовь, за сыновей, за нежность и доверие! Люблю тебя безгранично", – признался он.

Поздравление Горбунова / фото instagram.com/gorbunovyuriy/

Сама Осадчая написала в Instagram, что год назад не представляла, что 38-й день рождения будет встречать в статусе многодетной мамы.

"Мои 37 были насыщенными событиями и сюрпризами, чего только стоит беременность. Я очень хорошо помню свою маму в 38, мы полетели вместе в Париж, я – на долгие два года, а мама на две недели – посмотреть, как я устроилась. Мама нас кормила ужинами и гуляла по Парижу, пока я ходила по кастингам. Я очень гордилась, что у меня такая современная мама", – отметила ведущая.

Она добавила, что надеется на то, что ее старший сын Илья тоже гордится, что Осадчая современная.

"По ощущениям мне все еще 25. Просто теперь я еще и мама троих сыновей", – заявила она.

Осадчей - 38 лет / фото instagram.com/kosadcha/

Напомним, накануне дня рождения Осадчая и Горбунов показали, как проводят время со своими сыновьями.

Справка УНИАН. Екатерина Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В молодости строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Светская жизнь", а также является ведущей проектов "Голос страны" и "Голос страны. Дети" на "1+1".

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть два сына - Иван 2017 года рождения и Данила, который появился на свет 19 августа этого года. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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Автор: Виктория Гордиенко