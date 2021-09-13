Покинувший проект юморист Люленов поблагодарил всех.

Во втором прямом эфире шоу "Танцы со звездами" его покинули Иван Люленов и Яна Цибульская.

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Так, юморист Люленов поблагодарил всех. А Цибульская призналась, что будет жалеть, что они больше не выйдут на паркет.

"Нам очень жаль, что мы не сможем еще потанцевать... Думаю, Ваня мог бы еще себя показать", - сказала Яна.

Видео выступления Люленова и Цибульской во втором эфире

Иван Люленов - юморист, капитан команды "Стояновка", двукратный чемпион "Лиги смеха".

Как сообщал УНИАН, ранее во втором эфире шоу "Танцы со звездами" неожиданно покинула звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова. Девушка перенесла операцию на колене, теперь ей понадобится до 8 месяцев реабилитации. Настю в проекте заменила ее коллега Александра Машлятина.

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Автор: Ольга Робейко