12 сентября Осадчая отмечает свое 38-летие.

Украинская телеведущая Катя Осадчая сегодня, 12 сентября, отмечает свое 38-летие. Она известна как ведущая программы "Светская жизнь", но мало кто знает с чего начинался ее творческий путь.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. Еще в школьные годы она увлекалась музыкой и танцами. Уже в 13 лет Осадчая решила покорять мир как модель. Окончив модельную школу, будущая телеведущая отправилась на три месяца на съёмки в Токио. Позже были съёмки в Германии, Англии, Франции. Выпускные экзамены в школе сдала экстерном из-за напряжённого съёмочного графика в Париже. В 18 лет Катя завершила свою модельную карьеру и вернулась в Киев.

В 2001 году Осадчая вышла замуж за депутата Олега Полищука и родила ему сына Илью. Но брак долго не продлился и в 2004 году супруги развелись. После рождения сына Катя решила попробовать себя в роли журналиста. Катя начала усердно изучать украинский язык и развивать свою дикцию.

Впервые на телеканале она появилась в 2005 году в программе "Светские хроники". В 2007 году стала ведущей программы "Светская жизнь" на Первом национальном. С августа 2008-го программа начала выходить на телеканале "1+1".

Читайте такжеСергей Шнуров проговорился, что в третий раз стал отцомС 2012 года Осадчая стала незаменимой ведущей программы "Голос страны". Вместе с Юрием Горбунов они приближали участников к заветной мечте. Именно на этом проекте у них и разгорелся роман, за которым наблюдала вся страна. Уже в 2017 году телеведущая вышла замуж за своего коллегу Юрия Горбунова. Через четыре месяца после свадьбы у пары появился сын Иван, а августе 2021 года на свет родился малыш Даниил.

Интересно, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов - это пример для многих семей. Ведь они вместе не только на работе, но и дома. Также интересно, что Горбунов дважды присутствовал на родах и видел, как рождались их с Катей малыши.

В день рождения Осадчей Юрий уже успел порадовать свою супругу шикарным букетиком, который преподнес ей с самого утра.

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Автор: Диана Могилевич