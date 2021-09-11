Звездные супруги купаются в бассейне и проводят время с сыновьями.

Многодетная звездная мамочка, известная ведущая Катя Осадчая проводит последние теплые выходные осени с семьей. Звезда отдыхает в своем доме с бассейном, а компанию ей составили ее мужчины - Юрий Горбунов и младшие сыновья – Иван и Даниил.

Звездная семья наслаждается общим уикендом. За младшим Даниилом, которому всего три недели, Катя Осадчая ухаживала утром. С малышом она прогуливалась босиком, в халате и с чашкой кофе.

Читайте такжеЮрий Горбунов наконец рассекретил имя новорожденного сына

Тогда как с мужем и 4-летним Иваном купалась в бассейне.

"Плавать, лежать и делать нечего", – прокомментировала Катя Осадчая семейный выходной и опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram.

51-летний Юрий Горбунов также опубликовал в Instagram несколько фото на память семейный выходной.

"Бабье лето! Наслаждаемся теплом", - подписал шоумен фото с женой и старшим сыном.

Напомним, как писал УНИАН, Катя Осадчая похвасталась идеальной фигурой в бикини после третьих родов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко