Кроме того, телеведущая решила выразить свое недовольство по поводу Верховной Рады IX созыва, а также обозвала защитников украинского языка и культуры "чертами, которые кричат за три копейки".

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова вновь отметилась провокационными заявлениями. На этот раз она назвала сегодняшнее поколение детей "манкуртами", "янычарами" и "предателями", а защитников украинского языка и культуры обозвала чертями, которые "кричат за три копейки".

Свои размышления относительно нынешней ситуации в Украине скандалистка озвучила во время прямого эфира на YouTube-канале.

При этом в большинстве проблем Егорова обвинила страны Запада.

"Верховная Рада Украины 9-го созыва - это безумие, которое мы, взрослые люди, допустили. И когда вот эти черти, активисты, сумасшедшие, выпившие из ядовитой груди Ирины Фарион какие-то искаженные представления о нашей истории и наших целях, кричат какие-то лозунги, которые им привили чужие люди, не заинтересованные в развитии этой страны и детей... Они тупо повторяют кричалки, им платят за это три копейки. И мы видим, что наши дети оказались абсолютно глупыми, невежественными и лишенными дара предвидения", – сказала актриса.

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По ее мнению, во всем виноваты западные партнеры Украины, которые якобы принимали участие в написании учебников для украинских школьников.

"Мы пропустили целое поколение детей, которые уже учились в обновленной версии новой украинской школы. Для которых учебники писали наши западные партнеры. Которые у нас под боком из наших собственных детей сформировали манкуртов, янычаров, врагов и предателей, которые нам будут рассказывать, что они сильные и у них все впереди. И уверены в том, что им нужно завоевывать место под солнцем. Им вкладывают в сознание, что всех людей, рожденных в "совке", нужно закатать в асфальт, и тогда наступит их счастливое будущее", – вошла в роль телеведущая.

Егорова убеждена, что такой же концепции придерживаются и на украинском телевидении, куда не допускают инакомыслящих. Судя по монологу Егоровой, украинцы якобы стали очевидцами "теории заговора", которую Запад пытается провернуть в Украине, "чтобы выкупить земли и стать собственниками наших ресурсов". По ее словам, Европа "использует наших детей как пушечное мясо".

"Наших детей хотят засунуть в троянского коня, напичкать их как селедка в банке, и как порох отправить его [коня] на таран великой русской культуры. Они используют наших детей как пушечное мясо. Им нужно, чтобы мы поссорились, воевали, ненавидели друг друга, чтобы земля стала необитаемой и ничьей. В это время они выкупят эти земли и станут владельцами их ресурсов", – попыталась убедить своих поклонников Егорова.

При этом запад якобы интересует не только чернозем Украины, а то, что находится в глубине нашей земли – практически вся таблица Менделеева.

"Они прекрасно знают, ради чего хотят превратить наших детей на бешеных псов, бесов, и вынимают из них душу", – подытожила телеведущая.

Как писал УНИАН, в январе 2022 года Снежана Егорова в соцсетях публично заявила о поддержке президента РФ Владимира Путина, который развязал и поддерживает войну на Донбассе;

Слова телеведущей вызвали большой резонанс в Украине. От нее открестилась даже родная дочь Стася Ровинская.

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