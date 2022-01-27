Ведущая "Твой День" Стася Ровинская сегодня в прямом эфире эмоционально прокомментировала провокационный пост своей мамы, актрисы Снежаны Егоровой.

Вчера, 26 января, актриса и ведущая Снежана Егорова опубликовала пост в Фейсбук, в котором написала, что поддерживает страну-агрессора Россию во главе с Владимиром Путиным и осуждает действия Украины. Этот пост вызвал резонанс в соцсети и в украинских СМИ.

Телеведущая Стася Ровинская, старшая дочь Снежаны Егоровой, вынуждена была высказать свое мнение по этому поводу, и опубликовала пост-реакцию в соцсети.

А на следующий день в прямом эфире "Твой День" на 1+1 высказала свою позицию.

"Это история, которую не хочется вспоминать. Для меня это очень болезненно. Но история эта скорее не только обо мне, но и о других украинцах, у которых в семьях возникают подобные ситуации в отношениях", - сказала Ровинская.

Коллега Ровинской Константин Грубич поддержал ее в эфире, и рассказал, что и в его семье возникла такая ситуация – он не общается с двоюродными братьями из Луганщины именно из-за разных категорических политических позиций.

Читайте такжеИзвестной украинской актрисе сделали операцию на сердце"Я бы никогда не написала или не сказала публично того, что может дискредитировать мою маму, какой бы она ни была. Все равно она остается моей мамой. Но вчера случилась история, которая, как мне кажется, очень показательна. Меня поймут другие мамы. Я сама мама троих детей. Вчера, забирая своего сына из садика, папа одного ребенка сказал мне: "Вы еще не в России? Чего еще не уехали?". Я даже сначала его не поняла. А потом воспитательница сказала: "Может вы не будете водить своего сына в садик, пока все не пройдет?", - сказала Ровинская.

"Я - не моя мама. У меня есть своя семья – мой муж, мои собственные дети. И я несу за них ответственность. Мы все живем здесь. И я не хочу, чтобы они чего-то боялись. Мы поддерживаем Украину все годы, пока идет война. Я должна была сделать этот пост, чтобы защитить их. И вслух четко сказать о моей и нашей позиции. Спасибо за поддержку друзьям и коллегам. Да будет мир в Украине!",- заявила в прямом эфире "Твой День" Стася Ровинская, едва сдерживая слезы.

Кроме того, Стася Ровинская приняла участие во флешмобе в Инстаграм и Фейсбук и добавила к своему фото на аватарке флаг Украины.

Напомним, телеведущая Снежана Егорова сделала скандальное заявление. Она публично призналась в том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

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