Телеведущая не хотела, чтобы сын и дочь приезжали домой, поскольку в Украине сейчас небезопасно из-за обстрелов РФ.

Телеведущая и волонтер Маша Ефросинина впервые за долгое время привезла своих детей в Украину. До этого 19-летняя дочь Нана и 8-летний сын Саша жили за границей - в Варшаве, поскольку родители опасались за их безопасность в Киеве.

Сейчас Ефросинина решила привезти детей в Киев, чтобы те смогли встретиться с отцом - бизнесменом Тимуром Хромаевым, который в 2022 году вступил в ряды ВСУ и сейчас несет службу, оберегая нашу страну от наступления захватчиков.

В Киев Маша ехала на автомобиле. Дорога заняла чуть меньше суток, что очень утомило Ефросинину и детей, поэтому потом они долго отсыпались.

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"Позади 17 часов за рулем из Варшавы в Киев. На границе кабздоэпический коллапс - на выезд из Украины сотни автомобилей. Это, пожалуй, прогнозируемо из-за страшного информационного напряжения о ЗАЭС. Но, что интересно, на въезд в Украину столько же авто. Очередь километровая, и почти не двигается. Мы с детьми дома, наконец! "Празднуем" возвращение двумя воздушными тревогами подряд: ночной и утренней", - прокомментировала Ефросинина.

Напомним, Ефросинина рассказала, как "наела" наибольший вес и "кодировалась" для похудения.

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