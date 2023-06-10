Сейчас же Ефросинина избавилась от лишнего веса / скриншот

Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как "наела" свой наибольший вес. Она не скрывает, что в прошлом у нее были совсем другие формы, которые ей не нравились. В новом выпуске шоу "Дорослі дівчатка" с Олей Поляковой ведущая подробно описала свою историю.

По словам Ефросининой, в подростковом возрасте она выглядела очень хорошо. Однако все изменилось, когда она переехала в Киев. На первом курсе в универстете у Ефросининой не было друзей, а еда стала ее единственной радостью.

Ефросинина в наибольшем весе / скриншот

За шесть месяцев она сильно "разъелась". Ефросинина постоянно жарила себе картошку и ела фастфуд. Когда она приехала к родителям на каникулы, те были шокированы. Они не ожидали, что их дочь настолько поправится. Однако реакция родителей не заставила Ефросинину отказаться от своего "хобби". Она продолжала много есть. 

Ефросинина в молодости / скриншот

Когда же Ефросинина попала на телевидение, она весила 86 килограммов. Ведущая шутит, что была очень большой и могла открывать своим бюстом дверь.

"Это был не мой вес. Это был гормональный вес, стрессовый", - признала Ефросинина.

Тогда она решила худеть, однако не знала, как именно это делать. Однажды Ефросинина даже пошла на"кодировку". 

"Я кодировалась от лишнего веса. Это было мне где-то лет 21. Я увидела объявление, что кодируют от лишнего веса. То есть ты приходишь, тебя закодировали, а потом будто вес начинает таять", - вспомнила ведущая.

Маша Ефросинина к похудению / скриншот

Впрочем, на нее "магия кодирования" не подействовала. Ефросинина едва сдерживала смех, когда увидела, как проходит процедура. "Кодировщица" приказывала людям разлюбить еду, а те должны были впадать в "транс". Сама же Ефросинина не "уснула", поэтому ей сказали убираться прочь и вернули ей деньги за "кодирование".

Сейчас же Ефросинина избавилась от лишнего веса. Однако она признает, что до сих пор не довольна отражением в зеркале. Ведущая все равно видит в себе что-то "лишнее".

Маша Ефросинина - последние новости

Напомним, недавно Ефросинина рассекретила свой вес и показала, как снова худеет. До детокса она весила 62 килограмма. 

Кроме этого, на днях стало известно, что сестра ведущей, которая живет в РФ, помечтала о мире, но умолчала о войне. Сейчас Ефросинина с ней не общается, однако эта тема вызывает у нее неприятные эмоции.

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