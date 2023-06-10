Также ведущая показала себя в наибольшем весе, когда она была, как ей кажется, "коренастой".

Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как "наела" свой наибольший вес. Она не скрывает, что в прошлом у нее были совсем другие формы, которые ей не нравились. В новом выпуске шоу "Дорослі дівчатка" с Олей Поляковой ведущая подробно описала свою историю.

По словам Ефросининой, в подростковом возрасте она выглядела очень хорошо. Однако все изменилось, когда она переехала в Киев. На первом курсе в универстете у Ефросининой не было друзей, а еда стала ее единственной радостью.

За шесть месяцев она сильно "разъелась". Ефросинина постоянно жарила себе картошку и ела фастфуд. Когда она приехала к родителям на каникулы, те были шокированы. Они не ожидали, что их дочь настолько поправится. Однако реакция родителей не заставила Ефросинину отказаться от своего "хобби". Она продолжала много есть.

Когда же Ефросинина попала на телевидение, она весила 86 килограммов. Ведущая шутит, что была очень большой и могла открывать своим бюстом дверь.

"Это был не мой вес. Это был гормональный вес, стрессовый", - признала Ефросинина.

Тогда она решила худеть, однако не знала, как именно это делать. Однажды Ефросинина даже пошла на"кодировку".

"Я кодировалась от лишнего веса. Это было мне где-то лет 21. Я увидела объявление, что кодируют от лишнего веса. То есть ты приходишь, тебя закодировали, а потом будто вес начинает таять", - вспомнила ведущая.

Впрочем, на нее "магия кодирования" не подействовала. Ефросинина едва сдерживала смех, когда увидела, как проходит процедура. "Кодировщица" приказывала людям разлюбить еду, а те должны были впадать в "транс". Сама же Ефросинина не "уснула", поэтому ей сказали убираться прочь и вернули ей деньги за "кодирование".

Сейчас же Ефросинина избавилась от лишнего веса. Однако она признает, что до сих пор не довольна отражением в зеркале. Ведущая все равно видит в себе что-то "лишнее".

Маша Ефросинина - последние новости

Напомним, недавно Ефросинина рассекретила свой вес и показала, как снова худеет. До детокса она весила 62 килограмма.

Кроме этого, на днях стало известно, что сестра ведущей, которая живет в РФ, помечтала о мире, но умолчала о войне. Сейчас Ефросинина с ней не общается, однако эта тема вызывает у нее неприятные эмоции.

Вас также могут заинтересовать новости: