Эвелина Бледанс поддерживает пропагандистские нарративы.

Российская телеведущая Эвелина Бледанс поддалась пропаганде страны-агрессора и в комментарии "АиФ" выдала бред относительно позиции Софии Ротару по войне в Украине.

По ее словам, есть несколько причин, почему Ротару не поддерживает агрессию РФ. Во-первых, как считает Бледанс, она слишком доверчива и делает так, как ей говорят близкие люди.

"Мне кажется, что ей сказали: лучше так говорить, потому что живешь в Украине. В Крыму, окей, недвижимость, но и в Киеве квартиры, дома, еще где-то", – выдала Эвелина.

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Также она предположила, что в Украине Ротару могли просто запугать. Якобы по этой причине она и не ездит в незаконно аннексированный Крым.

"Поймите: ну, как она поедет в Крым, как к ней будут относиться после этого в Киеве? Она ведь украинская певица. Как знать, что ей там сказали, может, запугали: "Да что ты поедешь в эту Россию? Но тебя там сотрут". И она испугалась и решила принять такую позицию. Я предполагаю именно это", – добавила Бледанс.

Стоит отметить, что Эвелина Бледанс родилась в Крыму. Однако строить карьеру она решила в РФ. С 2014 года она является приверженицей преступного режима Кремля.

А вот София Ротару, хоть она публично не осудила полномасштабное вторжение, продолжает жить в Украине. Она реагирует на массированные ракетные атаки и призывает помнить всех погибших героев.

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