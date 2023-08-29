Известная певица София Ротару отреагировала на гибель пилота Андрея Пильщикова, более известного как "Джус", и других защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь за нашу свободу и независимость.
На своей странице в Instagram она опубликовала "историю", в которой призвала помнить героев.
Сопроводила она такую надпись на фоне поля с подсолнухами свечами. Однако больше Ротару ничего не сказала.
Отметим, артистка обычно не выражает свои эмоции. Она чаще всего без слов публикует кадры войны и зверств, которые россияне устраивают в Украине.
Гибель "Джуса" - что известно
25 августа в Житомирской областью произошла авиакатастрофа с двумя самолетами L-39. В результате погибли трое опытных украинских пилотов - Майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков.
Сегодня, 29 августа, прошло прощание с "Джусом". Провести пилота в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.
Также корреспондент УНИАН сообщил, что церемонию прощания посетил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.