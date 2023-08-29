Она призвала помнить тех, кто погиб за Украину.

Известная певица София Ротару отреагировала на гибель пилота Андрея Пильщикова, более известного как "Джус", и других защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь за нашу свободу и независимость.

На своей странице в Instagram она опубликовала "историю", в которой призвала помнить героев.

Сопроводила она такую надпись на фоне поля с подсолнухами свечами. Однако больше Ротару ничего не сказала.

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Отметим, артистка обычно не выражает свои эмоции. Она чаще всего без слов публикует кадры войны и зверств, которые россияне устраивают в Украине.

Гибель "Джуса" - что известно

25 августа в Житомирской областью произошла авиакатастрофа с двумя самолетами L-39. В результате погибли трое опытных украинских пилотов - Майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков.

Сегодня, 29 августа, прошло прощание с "Джусом". Провести пилота в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.

Также корреспондент УНИАН сообщил, что церемонию прощания посетил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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