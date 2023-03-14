Эта актриса хорошо известна благодаря своей харизматичности.

Сериал "Интерны" выходил в России с 2010 по 2016 год. За это время у него появилось немало поклонников и в Украине. Одним из колоритных персонажей стала медсестра Люба, которую сыграла Светлана Пермякова. Рассказываем, где сейчас Пермякова, и говорила ли она что-либо об убийственной войне в Украине.

Светлана Пермякова: биография

Светлана родом из города Пермь. Сейчас ей 51 год. Будущая знаменитость еще со школьных лет поняла, что хочет сниматься, поскольку без нее не проходил ни один школьный спектакль. Позднее Пермякова окончила режиссерский факультет в Пермском государственном институте искусства и культуры, после чего отправилась в столицу строить актерскую карьеру.

У нее сложился комичный образ, поэтому актрисе в основном доставались роли в юмористических проектах в театре и кино.

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Пышная фигура сначала казалась Светлане якорем, который не позволял играть главный красоток и принцесс, но позднее знаменитость смирилась с этим и сегодня считает свои формы - изюминкой.

Также Светлану Пермякову можно увидеть в театре и на телевидении.

Светлана Пермякова о войне в Украине

Еще в 2014 году Пермякова заговорила о ф*шизме, который в Украине якобы должны остановить. Тогда она обратилась к киевлянам.

"И в поддержку всем киевлянам: вы - жители города-героя! Не допустите повторения ф*шизма! Мир, добро и любовь!" - написала актриса в соцсетях.

Сейчас Пермякова молчит о полномасштабной войне, которую ее страна развязала на территории Украины 24 февраля 2022 года. Судя по всему, жизнь в России ее устраивает, поскольку в своем блоге она регулярно делится снимками с театральных гастролей по городам страны-агрессора.

Напомним, как выглядят и чем занимаются сыновья Федора Добронравова из "Сватов".

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