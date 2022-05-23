Актер заявил, что "побаивается таких аномалий", комментируя Максима Галкина и его позицию.

Иван Охлобыстин, который известен своей ролью в комедийном сериале "Интерны", с 2014 года активно поддерживает агрессивную политику Путина. Сейчас он набросился на юмориста Максима Галкина за то, что тот обвинил РФ в войне в Украине. Об этом пишут росСМИ.

Охлобыстин назвал Аллу Пугачеву, которая уехала с семьей в Израиль, "противоречивой фигурой".

"А вот Галкин – это не часть нашей культуры, это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь. Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение", - сказал Охлобыстин.

В своем высказывании путинист вспомнил Бориса Моисеева.

"Я не могу его по сути не любить, он ведь может оказаться обалденным человеком. Вон, Борис Моисеев тоже, кто бы о нем что ни говорил, а близкие друзья уверяют, что прекрасный товарищ. Я просто отношусь к этим извращениям, сами понимаете, очень отрицательно", - уточнил Охлобыстин.

Отметим, актер сериала "Интерны" давно известен своими антиукраинскими высказываниями и поддержкой так называемых "ЛДНР". Также он активно критикует своих коллег, которые становятся на сторону Украины.

Напомним, ранее Алена Мозговая высказалась в адрес путиниста Охлобыстина, и сказала, что он "вечно бухой, примитивный и агрессивный".

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