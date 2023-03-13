Наследники известного актера решили пойти по стопам отца.

Федор Добронравов - известный актер как в России, так и в Украине. Однако после начала полномасштабного вторжения он сознательно отказался от славы и своих преданных фанатов из Украины, поскольку поддержал кровавый кремлевский режим.

Летом 2022 года он посетил раненных оккупантов в госпитале. Захватчикам и убийцам он пожелал скорейшего выздоровления и возвращения с войны с победой, а также спел для них и раздал автографы.

Сыновья Федора Добронравова: чем занимаются

По стопам знаменитого отца пошли его дети - Иван и Виктор. Виктору - 40 лет. Он - российский актер и музыкант, имеет звание заслуженного артиста РФ. Женат, воспитывает дочь.

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Следует отметить, что он тоже играл в "Сватах". Его зрители могли видеть в заключительном седьмом сезоне, когда, согласно сюжету, показаны воспоминания Валентины и Ивана Будько. Роль молодого Ивана исполнил Виктор, а Валюху в молодости сыграла Дарья Рыбак.

Так зрители узнали, что Иван и Валя в молодости могли расстаться из-за молодой учительницы, которая тогда понравилась мужчине.

Иван - младший сын Федора Добронравова. Сейчас ему 33. Он тоже вовлечен в съемки. Широкую популярность Иван Добронравов получил в 2003 году благодаря драме режиссёра Андрея Звягинцева "Возвращение".

Как выглядят сыновья Федора Добронравова

Иван и Виктор - копия отца. У них очень много внешних сходств - начиная от глаз, формы лица и носа, заканчивая похожими прическами и даже речью.

Что сыновья Федора Добронравова говорили о войне в Украине

Иван и Виктор Добронравовы никак не комментировали убийственную войну, которую их страна развязала на территории Украины. Однако весной 2022 года Виктор Добронравов, сыгравший в сериале "Не родись красивой", возмущенно прокомментировал рус*фобию, которая активно распространилась за границей.

"Очень жаль, что такая ситуация… "Русская свинья. Вы - страна-агрессор", все. Как мы договоримся? Все с этого начинается. Как договорятся страны, если не могут договориться два человека?" - говорил тогда в комментарии прессе Добронравов-младший.

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