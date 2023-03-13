Федор Добронравов - известный актер как в России, так и в Украине. Однако после начала полномасштабного вторжения он сознательно отказался от славы и своих преданных фанатов из Украины, поскольку поддержал кровавый кремлевский режим.
Летом 2022 года он посетил раненных оккупантов в госпитале. Захватчикам и убийцам он пожелал скорейшего выздоровления и возвращения с войны с победой, а также спел для них и раздал автографы.
Сыновья Федора Добронравова: чем занимаются
По стопам знаменитого отца пошли его дети - Иван и Виктор. Виктору - 40 лет. Он - российский актер и музыкант, имеет звание заслуженного артиста РФ. Женат, воспитывает дочь.
Следует отметить, что он тоже играл в "Сватах". Его зрители могли видеть в заключительном седьмом сезоне, когда, согласно сюжету, показаны воспоминания Валентины и Ивана Будько. Роль молодого Ивана исполнил Виктор, а Валюху в молодости сыграла Дарья Рыбак.
Так зрители узнали, что Иван и Валя в молодости могли расстаться из-за молодой учительницы, которая тогда понравилась мужчине.
Иван - младший сын Федора Добронравова. Сейчас ему 33. Он тоже вовлечен в съемки. Широкую популярность Иван Добронравов получил в 2003 году благодаря драме режиссёра Андрея Звягинцева "Возвращение".
Как выглядят сыновья Федора Добронравова
Иван и Виктор - копия отца. У них очень много внешних сходств - начиная от глаз, формы лица и носа, заканчивая похожими прическами и даже речью.
Что сыновья Федора Добронравова говорили о войне в Украине
Иван и Виктор Добронравовы никак не комментировали убийственную войну, которую их страна развязала на территории Украины. Однако весной 2022 года Виктор Добронравов, сыгравший в сериале "Не родись красивой", возмущенно прокомментировал рус*фобию, которая активно распространилась за границей.
"Очень жаль, что такая ситуация… "Русская свинья. Вы - страна-агрессор", все. Как мы договоримся? Все с этого начинается. Как договорятся страны, если не могут договориться два человека?" - говорил тогда в комментарии прессе Добронравов-младший.