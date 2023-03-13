В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения кинопремией "Оскар".

В Лос-Анджелесе в ночь на 13 марта состоялась 95-я церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Несмотря на то, что незадолго до этого события министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал организаторов церемонии позволить выступить на этом мероприятии Владимиру Зеленскому, выступления все же не было.

Среди всех известных кинематографистов, которые присутствовали на церемонии, Украину поддержали только поляки. Так, актер Матеуш Косцюкевич и оператор-постановщик Михал Дымек, появились с сине-желтыми ленточками. Косцюкевич, позируя перед папарацци, постоянно указывал на сине-желтую ленточку. На "Оскаре" Косцюкевич и Дымек представили художественный фильм "Иа".

Больше никто из звезд мирового уровня не вспомнил о кровавой войне, которую в Украине ведет Россия, ежедневно убивая мирных граждан.

Видео дня

Оскар-2023: что известно

Лучшим фильмом стала фантастическая комедия "Все везде и сразу". Лучшими режиссерами стали Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за фильм "Все везде и сразу".

Брендан Фрейзер признан лучшим актером, Мишель Йео - лучшей актрисей. Ке Хюи Куан стал лучшим актером второго плана, Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана. С полным списком победителей можно ознакомиться в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: