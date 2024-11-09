Джорджина Купер попала в больницу, где ее сердце остановилось.

Известная британская супермодель Джорджина Купер внезапно умерла. Жизнь знаменитости неожиданно оборвалась во время отдыха в Греции, сообщает издание Daily Mail.

По данным СМИ, 46-летняя манекенщица в октябре прилетела в Грецию вместе со своим мужем. Пара поселилась в одном из местных отелей и наслаждалась отдыхом. Однако 21 октября знаменитости внезапно стало плохо.

Джорджину госпитализировали в больницу, где медики пытались помочь женщине, но ее состояние становилось все хуже. Модель вертолетом перевезли на остров Крит в отделение интенсивной терапии. Там она находилась в течение пяти дней. Специалисты боролись за ее жизнь, но так и не смогли спасти Купер.

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Точную причину смерти модели не раскрывают, но известно, что несколько лет она перенесла COVID-19. Вирус серьезно повлиял на здоровье звезды, из-за чего после него она часто болела. Инсайдеры сообщают, что тело Джорджины уже доставили в Великобританию, где ее вскоре похоронят.

К слову, после смерти у женщины остался сын-подросток, а также муж, с которым она вышла замуж месяц назад.

Что известно о Джорджине Купер

Модель начала свою карьеру еще в детстве. Впервые она приняла участие в конкурсе красоты в 13 лет. Настоящую популярность Купер принесли съемки в клипе Bon Jovi, когда ей было 15 лет. После этого она начала участвовать в модных показах известных мировых брендов, а также появляться на обложках журналов.

Джорджина неоднократно была лицом рекламных кампаний различных брендов. Она появлялась на подиумах в коллекциях одежды от McQueen, Burberry, Stella McCartney, Armani и Versace. Однако примерно 14 лет назад знаменитость завершила модельную карьеру и посвятила себя воспитанию сына.

Напомним, ранее в Грузии убили самую известную трансгендерную модель. Кесария Абрамидзе умерла от многочисленных ножевых ранений.

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