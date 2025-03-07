Подробности онкологического заболевания Даша пока не раскрывает.

Известная украинская актриса и телеведущая Даша Малахова впервые рассказала об онкологическом заболевании.

О своем диагнозе написала сама 47-летняя женщина в своем Facebook, когда поздравляла с днем рождения журналистку Янину Соколову.

"Для меня с этого весеннего сбора начнется целая серия сборов, которые вы будете видеть все больше и больше в моей ленте. Скорее всего ежедневно. И каждый сбор будет через историю женщины. Даму на фото (Янину Соколову, - ред.) я знаю очень давно, наверное лет с 20, Боже какие мы уже давние, девочка. И столько было за эти годы. И рак у нас обеих, и война, и телевидение, и театр. И дети родились, и любовь, и замужество, и расставание, и сама жизнь. Ты одна из самых сильных людей, которые все равно умеют оставаться очень женственной во всех своих проявлениях, ты очень искренняя и очень честная", - написала Малахова.

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Когда именно у актрисы диагностировали рак и как она сейчас чувствует себя - Даша не отметила. Она лишь поблагодарила Соколову за борьбу с онкологическим заболеванием, о котором женщина рассказала в 2019 году.

"Я желаю тебе только здоровья и любви. Я хочу, чтобы закончилась эта война и ты сыграла Леди Макбет, Донну Анну, Жанну д'Арк. Потому что у тебя столько опыта, чувств и мыслей, что ты уже не сможешь быть слабой. Может и не надо. Есть такие люди как ты, у которых суперсила "сила", - добавила ведущая.

Напомним, ранее стало известно, что участница "Холостяка-11" Надин Медведчук преодолела рак и рассказала о своем лечении.

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