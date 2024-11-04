Мужчина долгое время не рассказывал о своем диагнозе.

У американского актера Джеймса Ван Дер Бика, который получил известность благодаря сериалу "Бухта Доусона", обнаружили онкологическое заболевание. Известно, что он борется с раком толстой кишки. Об этом пишет издание The Guardian.

47-летний актер признался, что долгое время не хотел рассказывать о своем диагнозе публично. Он верит в то, что сможет преодолеть болезнь и настроен на положительные результаты.

"У меня рак толстой кишки. Я непублично боролся с этим диагнозом и делал шаги для его решения при поддержке моей невероятной семьи. Сейчас у меня есть основания для оптимизма. Я чувствую себя хорошо", - рассказал Джеймс.

Видео дня

Известно, что мужчина параллельно с лечением не оставляет актерскую карьеру. Например, недавно он снимался в одном из эпизодов сериала "Ходячие", а позже планирует сыграть главную роль в сериале "На обочине: КБ и я".

Также звезда "Бухты Доусона" отметил, что хочет привлечь внимание к исследованию рака и выступит для этого на одном из телешоу.

Что известно о Джеймсе Ван Дер Бике

В 15 лет Джеймс попросил мать отвезти его в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру актера. Позже парень дебютировал на Бродвее в пьесе Эдварда Олби "Finding the Sun". Уже через два года Ван Дер Бик сыграл главную роль в мюзикле Шенандоа и дебютировал на экране в фильме "Ангус".

В начале 1997 года актер прошел кастинг на сериал "Бухта Доусона", в котором сыграл главного персонажа Доусона Лири. Эта роль и принесла ему узнаваемость.

Кстати, Джеймс получил немало престижных наград за свой актерский талант, в частности премию "Тeen Choice Awards" в номинации "Лучший актер" и "Лучшая роль-прорыв", а также победил в "MTV Movie Awards".

Напомним, ранее у звезды "Ходячих мертвецов" Эрика Дженсена обнаружили последнюю стадию рака.

Вас также могут заинтересовать новости: