Инсайдеры рассказали, кто первым решил подать на развод.

Известная американская певица Дженнифер Лопес, которая разошлась с мужем - голливудским актером Беном Аффлеком, решила создать собственный бренд алкоголя. Именно новый бизнес стал одной из причин развода звездной пары.

Как пишет Daily Mail, алкогольная компания была создана еще до отношений знаменитостей. Однако все же именно это стало причиной, что Бен решил разойтись с Джей Ло.

Дело в том, что артист много лет боролся с алкогольной зависимостью. Производство алкоголя певицей, который был главным врагом Аффлека, оскорбляло его. Он считал, что звезда вместо того, чтобы полностью оградить мужчину от дурной привычки, наоборот, вернула алкоголь в его жизнь.

Видео дня

Впервые об алкоголизме Аффлека стало известно в 2001 году. Он несколько раз лечился от зависимости. Поговаривают, что знаменитость на фоне развода с Дженнифер снова злоупотребляет, но другие опровергают эти слухи.

"Бену пришлось бороться, чтобы вернуть свою жизнь после того, как он начал пить. Зная, как он потерял все, включая любовь своей семьи, зная, что он, возможно, может снова взяться за рюмку, Джен решила создать собственную линию алкоголя. Но Бен сохранил свою трезвость", - рассказали знакомые звезды Голливуда.

Как известно, актер и исполнительница начали встречаться в 2001 году. Бен сделал предложение певице и они хотели пожениться. Однако отменили свадьбу в следующем году из-за недоразумения. Более 20 лет знаменитости строили отношения с другими, но все же в 2020 году воссоединились. Они тайно поженились в июле 2022 года. Но с марта 2024 года пара не появлялась на публике вместе и совсем скоро официально объявит о своем разводе.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес громко отпраздновала юбилей в стиле "Бриджертонов". Аффлека на день рождении не было.

Вас также могут заинтересовать новости: