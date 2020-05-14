Дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу (фото)
16:25, 14 мая 2020Звезды
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В книге собраны молитвы на каждый день.
Дочь Джей Ло стала писательницей / Фото: instagram.com/jlo
12-летняя дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу.
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Об этом Дженнифер сообщила в своем Instagram.
"Она поделилась своими ежедневными молитвами в своей первой книге "Господи, помоги". Эта книга предложит семьям способ обрести мир и силу, таящихся в вере", - написала Дженнифер Лопес.
Книга дочери Дженнифер Лопес еще не поступила в продажу / Фото: instagram.com/jlo
Как сообщал УНИАН, ранее 50-летняя американская певица и секс-символ Дженнифер Лопес попозировала в откровенном наряде для обложки модного журнала People в рамках ежегодного проекта People's Beautiful Issue.
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