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Дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу (фото)

16:25, 14 мая 2020
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Дочь Джей Ло стала писательницей / Фото: instagram.com/jlo

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Об этом Дженнифер сообщила в своем Instagram.

"Она поделилась своими ежедневными молитвами в своей первой книге "Господи, помоги". Эта книга предложит семьям способ обрести мир и силу, таящихся в вере", - написала Дженнифер Лопес.

Книга дочери Дженнифер Лопес еще не поступила в продажу / Фото: instagram.com/jlo

Как сообщал УНИАН, ранее 50-летняя американская певица и секс-символ Дженнифер Лопес  попозировала в откровенном наряде для обложки модного журнала People в рамках ежегодного проекта People's Beautiful Issue.

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Теги: #книги#Дженнифер Лопес