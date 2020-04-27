50-летняя Дженнифер Лопес в цепях показала роскошное декольте (фото)

На размещенном в сети фото 50-летняя исполнительница запечатлена на черном фоне в серебристом обтягивающем мини-платье, украшенном стразами.

Американская певица и секс-символ Дженнифер Лопес попозировала в откровенном наряде для обложки модного журнала People в рамках ежегодного проекта People's Beautiful Issue.

Снимок опубликован на сайте издания.

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На размещенном в сети фото 50-летняя исполнительница запечатлена на черном фоне в серебристом обтягивающем мини-платье, украшенном стразами. Наряд Лопес оформлен глубоким декольте и деталями в виде цепей.

Стоит отметить, что в свои 50 лет Дженнифер выглядит просто потрясающе.

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