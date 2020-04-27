50-летняя Дженнифер Лопес в цепях показала роскошное декольте (фото)
12:50, 27 апреля 2020Звезды
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На размещенном в сети фото 50-летняя исполнительница запечатлена на черном фоне в серебристом обтягивающем мини-платье, украшенном стразами.
Дженнифер Лопес / REUTERS
Американская певица и секс-символ Дженнифер Лопес попозировала в откровенном наряде для обложки модного журнала People в рамках ежегодного проекта People's Beautiful Issue.
Снимок опубликован на сайте издания.
Дженнифер Лопес попозировала в откровенном наряде / фото: Миллер Мобли
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На размещенном в сети фото 50-летняя исполнительница запечатлена на черном фоне в серебристом обтягивающем мини-платье, украшенном стразами. Наряд Лопес оформлен глубоким декольте и деталями в виде цепей.
Стоит отметить, что в свои 50 лет Дженнифер выглядит просто потрясающе.
Как сообщал УНИАН, бывшая звезда Playboy Даша Астафьева снялась топлес.
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