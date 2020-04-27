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50-летняя Дженнифер Лопес в цепях показала роскошное декольте (фото)

12:50, 27 апреля 2020
Звезды
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Дженнифер Лопес / REUTERS

Американская певица и секс-символ Дженнифер Лопес  попозировала в откровенном наряде для обложки модного журнала People в рамках ежегодного проекта People's Beautiful Issue.

Снимок опубликован на сайте издания.

Дженнифер Лопес  попозировала в откровенном наряде / фото: Миллер Мобли

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На размещенном в сети фото 50-летняя исполнительница запечатлена на черном фоне в серебристом обтягивающем мини-платье, украшенном стразами. Наряд Лопес оформлен глубоким декольте и деталями в виде цепей.

Стоит отметить, что в свои 50 лет Дженнифер выглядит просто потрясающе. 

Как сообщал УНИАН, бывшая звезда Playboy Даша Астафьева снялась топлес. 

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Теги: #певица#Дженнифер Лопес