Актер был удивлен публичным заявлением экс-супруги.

Оскароносный американский актер Бен Аффлек отреагировал на публичное заявление своей экс-супруги - известной певицы Дженнифер Лопес - относительно их развода. Голливудский артист не был готов к таким откровениям исполнительницы об их разрыве.

Как известно, на днях Джей Ло впервые рассказала о разводе с актером и призналась, что инициатором была она. Знаменитость поделилась, что не чувствует себя счастливой в отношениях с Аффлеком и сейчас работает над тем, чтобы полностью полюбить себя.

Инсайдер в комментарии для издания Marca рассказал, как отреагировал звезда "Бэтмена" на публичное признание артистки. По его словам, актер, как и Лопес, сложно переживает развод и сейчас у него "не лучшие времена". Он, мол, не был готов, что Дженнифер будет обсуждать их личную жизнь в СМИ. У него была надежда, что в ближайшее время они не будут комментировать их разрыв, однако произошло иначе.

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Комментарии певицы стали настоящей неожиданностью для Аффлека, и он был смущен ее поступком.

"Он хотел бы, чтобы она не рассказывала об этом, но он чувствует, что она будет говорить об этом вечно. Он не знал, что она собирается рассказывать об их отношениях, но предполагал, что это рано или поздно произойдет. Это часть его жизни так же как и все остальное, и он никогда от этого не сбежит", - отметил инсайдер.

В то же время сам Бен пока категорически отказывается делиться подробностями разрыва с женой, с которой состоял в браке 2 года.

Отметим, что Лопес официально подала на развод с Аффлеком в августе этого года. Сейчас супруги занимаются разделом имущества и выставили на продажу свое имение в Лос-Анджелесе.

Как известно, первые слухи о кризисе в отношениях пары распространились еще в апреле 2024 года. Влюбленные столкнулись с "черной полосой" в отношениях и переживали постоянные конфликты. Наконец, сплетни подтвердились и самая известная голливудская пара распалась.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после развода показались вместе. Экс-супругов заметили возле отеля в Лос-Анджелесе.

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