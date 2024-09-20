Пара провела время вместе.

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек после новости о разводе снова появились вместе на публике. Об этом пишет издание TMZ.

Известно, что пара сейчас находится в бракоразводном процессе, однако они решили поддержать своих детей. Поэтому Джей Ло и Бен посетили вечеринку в честь возвращения в учебное заведение своих наследников. По словам инсайдеров, звезды были "абсолютно холодны друг с другом" и держали дистанцию.

К слову, певица воспитывает 16-летних близнецов Эмму и Макса от бывшего мужа Марка Энтони. А у Аффлека есть трое детей от экс-жены Дженнифер Гарнер.

Видео дня

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Джей Ло и Аффлек разошлись еще 26 апреля, но 20 августа исполнительница подала официальное заявление на развод. Поговаривали, что причиной завершения двухлетнего брака стали "непримиримые разногласия".

Позже звезды выставили на продажу свой дом.

Недавно их впервые увидели в отеле Beverly Hills, где они обедали вместе. Тогда инсайдеры отмечали, что пара держалась за руки и целовалась. Но сами экс-супруги не комментируют свои отношения.

Напомним, ранее стали известны подробности личной жизни Аффлека после развода с Лопес.

Вас также могут заинтересовать новости: