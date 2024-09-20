Джей Ло и Бен Аффлек снова были вместе на публике / скриншот Instagram

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек после новости о разводе снова появились вместе на публике. Об этом пишет издание TMZ.

Известно, что пара сейчас находится в бракоразводном процессе, однако они решили поддержать своих детей. Поэтому Джей Ло и Бен посетили вечеринку в честь возвращения в учебное заведение своих наследников. По словам инсайдеров, звезды были "абсолютно холодны друг с другом" и держали дистанцию.

К слову, певица воспитывает 16-летних близнецов Эмму и Макса от бывшего мужа Марка Энтони. А у Аффлека есть трое детей от экс-жены Дженнифер Гарнер.

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Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Джей Ло и Аффлек разошлись еще 26 апреля, но 20 августа исполнительница подала официальное заявление на развод. Поговаривали, что причиной завершения двухлетнего брака стали "непримиримые разногласия".

Лопес и Аффлек на свадьбе / скриншот Instagram

Позже звезды выставили на продажу свой дом.

Недавно их впервые увидели в отеле Beverly Hills, где они обедали вместе. Тогда инсайдеры отмечали, что пара держалась за руки и целовалась. Но сами экс-супруги не комментируют свои отношения.

Напомним, ранее стали известны подробности личной жизни Аффлека после развода с Лопес.

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