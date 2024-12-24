Джамала весело провела время с семьей.

Украинская певица Джамала поделилась теплыми моментами из семейной жизни, поздравив своего самого маленького сына Алима с важным событием. Сегодня, 24 декабря, малыш праздновал свои семь месяцев.

Певица традиционно показала мальчика в своих Instagram Stories, на праздничной открытке, где указан возраст малыша. Джамала продолжает сохранять интригу и не показывает лицо сына, но на кадрах видно, как Алим быстро растет и меняется.

Кроме этого, Джамала поделилась моментами, когда собирала своих двух старших детей, 6-летнего Эмира и 4-летнего Селима, на прогулку. Ребята позировали на фоне новогодней елки, а после этого вся семья отправилась на прогулку по Киеву. Певица сделала несколько фото на фоне главной елки города и праздничных инсталляций на Софийской площади.

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"Пусть следующий год будет мирным и счастливым для всех нас", - написала Джамала.

В фотосессии также принял участие муж Джамалы, Бекир Сулейманов, вместе с двумя старшими детьми.

Семья вместе создала замечательную атмосферу праздника, наполненную теплом и радостью.

Напомним, Джамала рассказала, как будет выбирать победителя на Нацотборе.

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