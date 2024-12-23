Певица будет судить участников Нацотбора уже в седьмой раз.

Сегодня, 23 декабря, завершилось голосование за жюри Национального отбора на 2025 год. Среди победителей оказалась певица Джамала, которая уже в седьмой раз будет участвовать в отборе как член жюри. Она поблагодарила всех украинцев, которые отдали свои голоса за нее, и поделилась своими мыслями относительно роли жюри в этом конкурсе.

В своем Instagram Джамала написала, что этот результат для нее - не просто победа, а большая ответственность.

"Вы знаете, для меня это не просто победа в голосовании, а большая ответственность. Это доверие, с которым вы снова, и уже не первый год, поручаете мне выбирать того, кто достойно должен представлять Украину на Евровидении, быть среди членов жюри Нацотбора. Я буду делать все возможное и невозможное от себя зависящее, и как всегда - буду выбирать сердцем, с умом, с перспективами и несколько придирчиво и строго относиться к Отбору, потому что я всегда вижу в этом больше чем просто песенный конкурс", - подчеркнула певица.

Видео дня

Джамала верит, что Евровидение является важной площадкой, на которой украинцы могут громко заявить о своей стране, особенно в условиях войны.

"Мы должны постоянно напоминать о себе, чтобы не потерять внимание мира. Если мы молчим, это позволяет другим говорить за нас", - рассказала Джамала.

Напомним, Джамала рассказала, какудается побыть наедине с мужем без трех сыновей.

Вас также могут заинтересовать новости: