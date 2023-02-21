Звезда "Квартала 95" хлестко высмеял пропагандиста.

"Двойник" президента Украины Владимира Зеленского Юрий Великий, который известен своими пародиями, высмеял российского пропагандиста Владимира Соловьева. Не так давно он устроил истерику и кричал прямо на камеру, когда в СМИ вскрылась правда о его гламурном сыне-модели.

"В то время, когда главный кpeмлевcкий пpoпaгандист Соловьев призывает срочников отправляться в Украину, два его старших сына не особо туда торопятся... Хотя оба они призывного возраста. Более того, один из них, Даниил, модель в Лондоне... И недавно в сети опубликовали его фотографии, где он позирует на камеру со стильной прической, маникюром и макияжем", - указано в описании к новой пародии.

Великий показал, как Соловьев "истерит" из-за неприятной правды. Пародист максимально точно передал интонацию пропагандиста, который известен своей чрезмерной эмоциональностью.

"Да мой сын... Уже давно находится в зоне специальной модельной операции! И пока ваши дети прячутся от мобилизации, мой сын уже три года марширует по подиумам Лондона в лакированных кожаных сапогах. Да он одним своим отъездом из этой страны сделал больше для этой страны, чем кто-либо. Он поехал туда как истинный патриот, чтобы отдать священный долг своему отцу!", - пошутил Великий в образе Соловьева.

Пародия понравилась многим зрителям. В комментариях они пишут, что Великий показал истинное лицо Соловьева, который постоянно лжет и выдумывает фейки.

Напомним, ранее стало известно, что сын топ-пропагандиста РФ Владимира Соловьева оказался человеком с ценностями, против которых так настойчиво выступает его отец. Этот юноша известен в очень специфических кругах под прозвищем "Блонди".

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