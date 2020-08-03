Известная певица без бюстгальтера сверкнула сосками

Дуа Липа опубликовала новое фото.

Известная певица Дуа Липа опубликовала в Instagram фотографию, где позирует полулежа. Девушка предстала в желтой майке, которую надела на голое тело. А также в белых шортах. Дополнили образ желтые массивные очки. Как сообщал УНИАН, Дуа Липа снялась для популярного глянца. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter