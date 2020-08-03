Известная певица без бюстгальтера сверкнула сосками
17:48, 03 августа 2020Звезды
798 0
Дуа Липа опубликовала новое фото.
Дуа показала фото / instagram.com/dualipa
Известная певица Дуа Липа опубликовала в Instagram фотографию, где позирует полулежа.
Девушка предстала в желтой майке, которую надела на голое тело. А также в белых шортах. Дополнили образ желтые массивные очки.
Дуа показала фото / instagram.com/dualipa
Как сообщал УНИАН, Дуа Липа снялась для популярного глянца.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter