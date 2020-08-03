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Известная певица без бюстгальтера сверкнула сосками

17:48, 03 августа 2020
Звезды
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Дуа показала фото / instagram.com/dualipa

Девушка предстала в желтой майке, которую надела на голое тело. А также в белых шортах. Дополнили образ желтые массивные очки.

Дуа показала фото / instagram.com/dualipa

Как сообщал УНИАН, Дуа Липа снялась для популярного глянца.

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