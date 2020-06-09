"Закономерный финал": Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
17:45, 09 июня 2020Звезды
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Михаилу Ефремову грозит 12 лет колонии.
Никита Михалков / фото: УНИАН
Российский режиссер Никита Михалков назвал смертельное ДТП с актером Михаилом Ефремовым закономерным финалом.
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал», - прокомментировал случившееся кинематографист.
Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Актеру грозит 12 лет колонии.
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