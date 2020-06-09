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"Закономерный финал": Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым

17:45, 09 июня 2020
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Никита Михалков / фото: УНИАН

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал», - прокомментировал случившееся кинематографист.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.  Актеру грозит 12 лет колонии. 

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Теги: #ДТП#Михаил Ефремов