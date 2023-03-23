До этого артист приобрел очень дорогое авто.

Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, раскрыла стоимость своей пластики. Она сделала себе несколько операций. Как оказалось, красота "влетела в копеечку".

Жена Павлика регулярно общается с фанатами и не скрывает даже то, какой она выглядит после пластики. Сейчас же Репяхова оставила в Stories "окошко" для вопросов, а фаны спросили, сколько стоили ее операция.

Репяхова не стала раскрывать полную стоимость обоих пластик. О липофилинге подбородка жена Павлика решила не рассказывать. Впрочем, она раскрыла стоимость ринопластики. Эта операция стоила более 3,5 тысячи евро (более 140 тысяч гривень).

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"У меня была классическая ринопластика. А операция по перегородке носа называется септопластика (это когда есть искривление на КТ носовых пазух)", - пояснила Репяхова.

Также жена Павлика рассказала, что операция длилась 3 часа. Реабилитация продлится несколько дней, отеки и синяки сойдут примерно через 10 суток. Впрочем, это не пугает Репяхову. Она отметила, что после родов мечтала об операции, ведь ей очень не нравилось, как выглядит ее лицо.

Напомним, недавно стало известно, что Павлик приобрел новую машину. Певец выбрал недешевое авто, а Репяхова отмечала, что артист это "заслужил".

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