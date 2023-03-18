Певец приобрел новый Land Rover.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась его новой машиной. Как оказалось, артист купил себе новенький Land Rover.

На своей странице в Instagram Репяхова поделилась кадрами с мужем и его новой машиной. Певец забирал белую иномарку прямо из салона.

"Мы на этом не акцентировали внимание. Но мечта мужа осуществилась. Он вернулся на Land Rover, на которых ездил большую часть своей жизни. Счастлива за своего мужа. Он заслужил. Пол своей жизни он проводит в машине и на гастролях", - написала жена Павлика.

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Кроме этого, Репяхова рассказала, что у них с Павликом когда-то был непростой период. По словам жены артиста, когда-то они были без машин.

Репяхова очень радуется за мужа. Впрочем, стоимость новой машины она не раскрывает. Однако в открытых источниках можно увидеть, что такой кроссовер стоит немало. За такую машину Павлик мог отдать по меньшей мере 2 миллиона гривень.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассекретила его настоящую фамилию.

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