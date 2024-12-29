Юлия Бакуменко сообщила, что сегодня они с певцом отмечают годовщину.

Жена известного украинского певца и военного Виталия Козловского - пиарщица Юлия Бакуменко - сообщила о важном празднике в семье. Оказалось, что сегодня, 29 декабря, супруги отмечают годовщину брака. Женщина рассказала, каким было их с любимым бракосочетание год назад и показала кадры с того дня.

Трогательной историей Юлия решила поделиться в своем Instagram. Ровно год назад пара тайно от всех заключила официальный брак. Тогда Козловский взял один выходной на службе и приехал к избраннице в Киев. Уже тогда Бакуменко семь месяцев вынашивала под сердцем их общего сына Оскара. Супруги решили поехать в ЗАГС и расписаться, но переживали, не испортит ли их планы очередная атака россиян на столицу.

"Ровно год назад в этот день мы никому ничего не сказали и поехали расписываться. Вовремя не выехали, потому что был сильный ракетный обстрел, ЗАГС закрылся, время сместилось. Мы легли еще доспать, тревогу отменили. Из ЗАГСа начали звонить и мы в конце собрались бегом и поехали сонные. Виталию тогда дали выходной на службе, и до последнего было неизвестно, дадут ли. А я на седьмом месяце, шуба едва сошлась на мне, сижу гуглю, нет ли новых ракет и, ехать или еще подождать. Такое было утро", - вспомнила любимая артиста.

Видео дня

Воздушная тревога звучала не только перед приходом исполнителя и его жены в ЗАГС, но и во время выбора обручальных колец, которые они покупали сразу после росписи. Однако это не помешало им сделать задуманное. После официального бракосочетания пара поехала праздновать важное событие за завтраком, и именно тогда они рассказали о своем браке всем родным.

"Сначала расписались, заехали на праздничный завтрак, а потом поехали выбирать кольца. Приехали, а тут опять тревога. И пока дождались, когда ее отменят, и выбрали, было уже темно. Только тогда это фото отправили родным и сообщили новость", - поделилась женщина.

Пиарщица добавила, что уже вечером они с Виталием встретились с друзьями, чтобы отпраздновать бракосочетание. Для близких молодоженов их брак стал сюрпризом. Кроме росписи компания также отмечала годовщину творческой деятельности Козловского.

"На вечер собрали друзей, и опоздали на час, потому что тревога и обручальные кольца. Они не знали, что будем праздновать, был им сюрприз. Потому что на самом деле в этот день еще одна важная дата - творческая годовщина Виталия", - добавила Юлия.

Напомним, ранее Виталий Козловский показался на шопинге с 9-месячным сыном. Артист отметил, что теперь по-другому ходит на закупки.

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