По его словам, Примадонна обеспечила себе безбедную старость.

Бывший стилист российской певицы Аллы Пугачевой - Джордж Ровалс - рассекретил доходы Примадонны. По его словам, в свое время она заработала баснословные деньги.

В комментарии росСМИ он отметил, что Пугачева всегда откладывала деньги на "черный" день, так как знала, что проживет очень долгую жизнь.

"Она как в воду глядела. Этот "черный день" для нее настал. Теперь она просит об одном: "Вы, главное, меня поддерживайте!". А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально", - сказал Ровалс.

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Он добавил, что не стоит верить слухам о бедности Примадонны и что она потеряла все деньги.

"Такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились. Вы даже эти нули сосчитать не сможете", - добавил мужчина.

Чем сейчас занимается Алла Пугачева

После начала полномасштабной войны в Украине Алла Пугачева покинула Россию. Вместе с семьей она переехала в Израиль, где уже получила паспорт. Несколько раз она возвращалась в РФ, однако ненадолго.

Известно, что в стране-агрессора Примадонну хотели лишить всего имущества из-за осуждения войны в Украине. Позже всплыла информация, что она разрешила проводить экскурсии в своей замке в селе Грязь, а вырученные деньги будет передавать в фонд первой леди Украины Елены Зеленской.

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