Фанаты Примадонны получат уникальный шанс прикоснуться к жизни звезды.

Фанаты Аллы Пугачевой смогут прикоснуться к ее жизни. Примадонна разрешила проводить экскурсии в своем замке в деревне Грязь Российской Федерации.

Фото билета опубликовал Telegram-канал "Дневники знаменитостей". Отмечается, что все желающие во время экскурсии смогут увидеть будуары Пугачевой, комнаты ее мужа Максима Галкина, гардеробные и клозеты.

При этом любая съемка запрещена несмотря на немалую стоимость билета. Посмотреть на унитаз Пугачевой можно за 10 200 рублей.

Видео дня

Стоит отметить, что Примадонна не намерена оставлять деньги себе. В билете указано, что вырученные средства пойдут в благотворительный фонд первой леди Украины Елены Зеленской.

Пугачева уехала из России - что известно

29 сентября известная российская певица Алла Пугачева покинула Россию и переехала жить в Израиль, где уже получила паспорт.

После этого в СМИ появилась информация, что Примадонна намерена избавиться от своего "замка" в деревне Грязь. Сообщалось, что особняк якобы выставили на продажу за 1 миллиард рублей.

Кроме того, российские власти внесли Максима Галкина в список "иноагентов", из-за чего Пугачева попросила внести и ее в этот список.

Вас также могут заинтересовать новости: