По его словам, пара поддалась ностальгии.

Уже долгое время в СМИ обсуждают развод известной звездной пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Но пока сами супруги официально не комментируют эту тему, их друг заявил, что этот брак сразу был обречен на провал. Об этом пишет издание Page Six.

По его словам, певица и актер просто вспомнили свои отношения в начале 2000-х годов и решили попробовать дать себе второй шанс. Поэтому Джей Ло захотела наконец надеть платье невесты и осуществить мечту выйти замуж за Аффлека, как планировала много лет назад, но из этого ничего не вышло.

"Они поддались моменту. Дженнифер хотела этой свадьбы - платья, друзья, все украшения... Они довели все до конца и теперь точно знают, что не созданы друг для друга надолго. Никаких вопросов без ответа. Они увидели все, что хотели увидеть, и все закончилось", - рассказал друг знаменитостей.

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Он также добавил, что это будет "самое дорогое дело" закончить историю их любви официально, ведь певица хочет отсудить половину денег у экс-избранника. По словам друга пары, Лопес и Аффлек публично расскажут о своем разводе до конца этого лета.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бен и Джей Ло закрутили роман в 2001 году. Позже актер сделал предложение и они планировали свадьбу. Однако пара неожиданно отменила ее из-за некоторых недоразумений.

После 20-летней паузы в отношениях они тайно поженились в июле 2022 года. Супруги часто появлялись вместе на светских мероприятиях и излучали счастье. Но с марта 2024 года Лопес и Аффлек не выходят на публику как пара. Поэтому начали распространяться слухи, что в их браке не все хорошо. Позже звезды выставили на продажу свой дом в Беверли-Хиллз. Также недавно Дженнифер отпраздновала свой день рождения, на котором не было Бена.

Напомним, ранее стало известно, кто был инициатором разрыва Лопес и Аффлека.

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