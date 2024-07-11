Певица планирует отомстить актеру.

Известная американская певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек, которые официально развелись, занимаются распределением имущества. Несмотря на намеки на возможное примирение пары, ситуация между экс-влюбленными наоборот становится более напряженной.

Как пишет издание Radar, артистка серьезно занялась вопросом раздела семейного имущества. Знаменитость планирует отсудить у Аффлека половину состояния. По данным инсайдеров, большинство расходов в браке покрывала за свой счет именно Лопес и поэтому сейчас звезда чувствует, что экс-супруг задолжал перед ней.

"Она суммирует счета за частные самолеты, которые оплачивала сама, отели, питание, одежду, кофе, бензин. Высокая стоимость жизни была оплачена ею", - поделился источник.

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Также отмечается, что во время покупки имения в Лос-Анджелесе, которое певица называла "домом своей мечты", большую сумму заплатила именно Лопес. И теперь исполнительница серьезно настроена забрать все, что принадлежит ей.

"Она чувствует себя серьезно оскорбленной и жаждет крови. Если бы он оставался в браке, как хороший мальчик, она бы не возражала. Но он бросил ее, и в конечном итоге Дженнифер всегда получает возмездие, и теперь она готова играть жестко", - добавил инсайдер.

К слову, Бен и Джей закрутили роман в 2001 году. Мужчина сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но из-за недоразумений отменили ее. После 20-летнего перерыва пара воссоединилась и тайно заключила брак в 2022 году.

Слухи о разводе актеров ходят уже несколько месяцев. Они не появляются вместе на публике и даже живут отдельно. Однако до сих пор ни Аффлек, ни Лопес официально не подтвердили свой разрыв.

Напомним, ранее стали известны причины разрыва Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

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