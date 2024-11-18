Певица потратила огромную сумму.

Надя Дорофеева ошеломила поклонников неожиданной новостью: 22 ноября она впервые выступит с сольным концертом на главной сцене страны - в киевском Дворце Спорта. И это всего через несколько месяцев после премьеры ее новой песни "Нитроглицерин", которая уже взорвала музыкальные чарты. Об этом рассказала Дорофеева в программе "Утро в большом городе".

Масштабное шоу обещает стать одним из самых дорогих событий года в украинском шоу-бизнесе. Надя известна своими зрелищными концертами, и в этот раз она готовит нечто действительно особенное.

Певица не раскрывает точных цифр, но признается, что инвестировала в концерт миллионы гривен.

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"Это действительно дорогая история. Там действительно суммы в миллионах. Но знаете, что самое сложное и больше всего раздражает? То, что, когда ты артист, ты должен тратить в триста раз больше денег, чем когда ты, например, андреграунд-артист. Потому что от тебя не ожидают невероятных костюмов. Потому что если придут и не увидят чего-то яркого и дорогого на сцене, то скажут "ай, что-то скатилась" или не постаралась", - рассказала певица.

В программе концерта - новые песни, хиты, которые уже покорили сердца фанов, а также неожиданные дуэты и сюрпризы. Одним из них станет совместное выступление Нади с блогером Мишей Лебигой. Имена других звездных гостей пока держатся в секрете.

Кроме музыкальной части, концерт будет иметь и благотворительную цель: собранные средства будут направлены на помощь ВСУ.

Надя Дорофеева откровенно ответила, готова ли стать мамой.

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