Она поделилась планами на будущее.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева ответила, готова ли стать мамой.

34-летняя артистка в браке с ресторатором Мишей Кацуриным. Не секрет, что у мужчины есть дочь и сын от предыдущих отношений с Дашей Кацуриной. Однако, Дорофеева впервые решила откровенно признаться, планирует ли их звездная пара общих детей.

"Мы планируем, конечно", - с улыбкой сказала Надя в комментарии программе "Утро в большом городе".

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Больше подробностей исполнительница не рассказывала.

Что известно об отношениях Нади Дорофеевой и Миши Кацурина

Надя и Миша тайно обручились летом 2023 года. В то же время бывший Дорофеевой - певец Владимир Дантес - начал отношения с экс-супругой Кацурина - Дашей.

Певица рассказывала, что она счастлива во втором браке и нашла общий язык с детьми любимого: 8-летней Александрой и 3-летним Иваном.

Напомним, недавно Надя Дорофеева с мужем показалась на одном мероприятии с Дантесом и Кацуриной. Впервые за долгое время звездные пары пересеклись на публике, посетив выставку певца Дмитрия Монатика.

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