Мужчина жил в доме с 2020 года.

Дом звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, в котором он жил до своей смерти, продали за кругленькую сумму. Об этом сообщает издание The New York Times.

Недвижимость покойного актера площадью 325 квадратных метров в Лос-Анджелесе теперь принадлежит другой владелице. Имение приобрела за 8,5 миллионов долларов (примерно 349 миллионов гривень) застройщица и кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан.

Теперь женщине принадлежит просторный дом с четырьмя спальнями, несколькими ванными комнатами, террасой с бассейном и джакузи.

К слову, это имение Перри приобрел еще в 2020 году. Тогда мужчина заплатил за него 6 миллионов долларов (примерно 247 миллионов гривень). Актер многое изменил в доме пока жил в нем.

Напомним, Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года. Его тело без признаков жизни нашли в ванной комнате в доме. Мужчине было 54 года. Причиной смерти по результатам судебно-медицинской экспертизы стало "острое воздействия кетамина" на организм.

Летом этого года в США правоохранители арестовали пятерых подозреваемых по делу о смерти звезды сериала "Друзья". Ими стали: помощник актера, двое врачей, его друг и девушка, которую называют "королевой кетамина". Эти люди, вероятно, могли поставлять Перри большое количество наркотического вещества, что привело к трагедии. В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что Мэттью Перри составил завещание за 14 лет до своей смерти.

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