Почти год длится расследование смерти актера.

В США правоохранители арестовали по меньшей мере одного человека по делу о смерти известного американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, который ушел из жизни в октябре 2023 года. Еще нескольким людям предъявили обвинения.

Как пишет издание Associated Press, полиция провела арест сегодня, 15 августа, в Южной Калифорнии. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах журналисты указывают, что был арестован один человек. Однако TMZ сообщает, что под арестом находится уже несколько человек, в частности, врач. На данный момент эта информация официально не подтверждалась.

Как известно, причиной смерти 54-летнего актера стало влияние кетамина, который принимал артист, и проблемы с сердцем. Перри нашли мертвым в его доме 28 октября. Вскрытие тела, результаты которого были обнародованы в декабре, показало, что количество кетамина в его крови было в пределах нормы.

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Приближенные к Мэттью люди рассказывали, что за полторы недели до своей смерти он проходил инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги. По данным экспертизы, препарат в организме Перри вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания.

Также известно, что у актера много лет была наркотическая зависимость. Он открыто говорил о своих проблемах, чтобы помочь другим, кто борется с подобными зависимостями.

Бывшая девушка знаменитости рассказывала, что однажды она нашла его с приклеенными руками к коленям. Таким образом Перри пытался обуздать желание употреблять наркотики. Кстати, во время обыска его дома наркотических средств обнаружено не было.

Напомним, ранее правоохранители заявляли, что к смерти Мэттью Перри причастна знаменитость. В день смерти актера рядом с ним могла быть его известная подруга.

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