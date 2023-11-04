В тот день пара провела вместе более часа и ушла из заведения вместе. Актер был в хорошем настроении.

За день до своей смерти актер сериала "Друзья" Мэттью Перри был на свидании с таинственной брюнеткой.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров в окружении Перри, он волновался из-за неудачной личной жизни и жалел, что так и не завел детей. Впрочем, похоже, актер все же пытался иметь отношения. 27 октября, в канун смерти, он был на свидании в ресторане с неизвестной девушкой.

Пара уединилась за столиком в углу заведения у панорамного окна. Девушка пила коктейль, а Мэттью - воду. Он выглядел оживленным и веселым. Актер и его спутница провели в заведении более полутора часов и ушли оттуда вместе.

Видео дня

Фотографии Перри и загадочной девушки мигом разлетелись в СМИ. Затем девушка сама рассекретила себя и рассказала об этой встрече.

По данным Daily Mail, рядом с Мэттью была участница конкурса "Мисс мира Америка" Афина Кросби. Сама девушка настаивает, что была близкой подругой знаменитого актера.

"Мэтью был в хорошем настроении во время нашей совместной прогулки, и мы все до сих пор поражены этой огромной потерей. Я хочу подчеркнуть, что он был в очень хорошем настроении и с энтузиазмом рассказывал мне о своих планах", - сказала девушка.

Девушка призвала воздержаться от неуместных комментариев и спекуляций вокруг смерти Перри. Она добавила, что в вечность отошла легенда сферы развлечений. Кросби также показала мемуары, которые Мэтью подписал специально для нее. "Бестселлер номер один. Для девушки номер один", - подписал актер.

"Я не собиралась говорить об этом, но скажу, что имела честь знать Мэттью лично. Я так опустошена его смертью, но сочла неуместным говорить об этом публично, поскольку внимание должно быть приковано не ко мне, а к нему и его наследию. Но на самом деле мы были друзьями, и я была одной из последних, кто разговаривал с ним и видел его перед смертью", – добавила Афина.

Смерть Мэтью Перри

28 октября 2023 г. Мэтью Перри найден мертвым в его доме в американском городе Лос-Анджелес в гидромассажной ванне. Причина смерти Перри будет известна позже, продолжается расследование.

Прощание с голливудским актером, одним из главных героев ситкома "Друзья" Мэттью Перри состоялось в пятницу, 3 октября. Церемония была закрытой для прессы и поклонников.

На похороны Перри его коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер прибыли вместе. Все четверо были подавлены и одеты в черное. Позже к ним присоединился Мэтт Леблан.

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