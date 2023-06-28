Девушка похвасталась формами на камеру.

18-летняя дочь певицы Оли Поляковой поразила сеть новым фото. Маша Полякова показалась в купальнике.

Новое фото дочь певицы выложила в Stories на своей странице в Instagram. Она не стала подписывать селфи. Маша все чаще делает посты без слов и объяснений.

Для пикантного фото Полякова-младшая выбрала откровенный черный купальник. Девушка похвасталась "пышным" декольте. В свои 18 лет она уже поражает своими формами.

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Летний "аутфит" Маша Полякова дополнила очками в виде сердец и украшениями на шее. Кроме этого, девушка подчеркнула индивидуальность своей прической. Ярко-рыжие волосы удачно дополняют "бунтарский" нрав Маши.

Дочь Поляковой нередко демонстрирует откровенные фото. Она неоднократно провоцировала фанов и вызывала в сети бурные споры. Сама Маша не реагирует на критику фанов и игнорирует негативные комментарии, которые иногда появляются на ее странице. Кроме этого, звездная мама полностью поддерживает дочь и часто защищает ее от хейтеров.

Недавно дочь Поляковой зацеловала бойфренда на камеру. На этот раз сеть отреагировала положительно. Девушку и ее парня "засыпали" комплиментами.

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