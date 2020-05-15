"Ночная жрица": дочь Поляковой выставила провокационные фото

На фотографиях Полякова сидит в небольшом бассейне под открытым небом.

15-летняя дочка украинской певицы Ольги Поляковой Мария показала новые провокационные фотографии.

Снимки девушка выставила на своей странице в Instagram.

На фотографиях Полякова сидит в небольшом бассейне под открытым небом. На улице сумерки.

Читайте такжеОля Полякова призналась, что не спит с мужем, и назвала причину

«Как бы вы подписали эту фотку?», - спросила поклонников девушка.

Многим понравились необычная серия фотографий Маши.

«Королева», «Красивая», «Секс», «Бомба-ракета, «Королева ночи», «Тигрица на охоте», «Принцесса ноченьки».

Но были и такие, кто высмеял Машу-модель и фотографа за некачественные снимки.

«У фотографа руки из ж***, и модель - такое себе», «Встала с бодуна», «Я после карантина», «Ночная жрица», - комментировали хейтеры девушки.

Как сообщал УНИАН, 15-летняя дочка украинской певицы Ольги Поляковой Мария шокировала поклонников фотографией для Vogue, на которой у нее из носа течет кровь.