Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария отказалась от учебы за границей. Об этом она сообщила в видео на своей странице в TikTok. Причина - возлюбленный девушки. Подробностей она не раскрыла, но уже нарвалась на неоднозначные комментарии подписчиков.
Так, у себя в профиле 17-летняя девушка опубликовала видео с подписью: "Я отказалась от учебы за границей ради парня" под ритмичную музыку.
Ранее ее звездная мама Оля Полякова рассказала, что Мария поступила в музыкальный университет BMus в Лондоне. О возлюбленном девочки известно то, что его зовут Денис и он из Украины.
"В итоге это будет самой большой ошибкой", "Я тоже так сделала!", "О! Моя дочь также отказалась ехать учиться заграницу, потому что любофффффф", "Таких нужно ценить", - высказались подписчики.
Напомним, недавно 17-летняя дочь Оли Поляковой Маша перешла на украинский язык и написала песню.
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