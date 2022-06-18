Дочь Оли Поляковой Маша рассказала о том, как она изменилась после 24 февраля. Говорит - долгое время пребывала в депрессивном состоянии, из которого не вышла до сих пор. Однако старается постепенно возвращать себя к жизни при помощи творчества, начала учить украинский язык. Своими достижениями она поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".
"Мне кажется, я изменилась очень сильно. Я начала активно изучать украинский язык, начала говорить на нем с родителями и даже с друзьями", - сказала Маша.
В последние три месяца у нее была апатия и нежелание что-либо делать. Только в последние две недели дочь известной исполнительницы начала постепенно возвращаться в нормальное состояние. Помогает Маше в этом музыка.
"Возможно, скоро выйдет сниппет. Это не полноценная песня, потому что мне здесь негде записываться. У меня есть с собой только маленькая переносная студия", - уточнила Полякова-младшая.
Маша поделилась - 24 февраля она должна была записывать целый альбом, который планировала выпустить к концу марта. Однако теперь композиции не выйдут - Мария планирует переработать их и записать на украинском.
Напомним, Олю Полякову спросили, куда пропал Олег Винник.
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