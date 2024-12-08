Девушка уже два года в отношениях со своим возлюбленным.

Единственная дочь покойного легендарного певца Майкла Джексона - Пэрис - выходит замуж.

Радостной новостью 26-летняя девушка поделилась в своем Instagram и показала фото со своим избранником Джастином Лонгом. Мужчина стал на одно колено и сделал предложение любимой.

"Жизнь с тобой в последние годы была неописуемым вихрем и я не могла мечтать ни о ком более идеальном для меня. Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я люблю тебя", - написала Пэрис.

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Когда влюбленные планируют сыграть свадьбу - они пока не отметили.

К слову, пара уже два года в отношениях. Джастин - продюсер и музыкант, который пишет песни. Он сотрудничал с известными лейблами: Warner Brothers, Hollywood и Glassnote, а также с популярными американскими артистами. А дочь звезды занимается моделингом и музыкой.

Кстати, отец Пэрис - Майкл Джексон - умер 25 июня 2009 года из-за передозировки лекарственных препаратов. Известно, что после выхода документального фильма о покойном певце, где вспомнили тему сексуального насилия в отношении детей, Пэрис хотела совершить самоубийство. Она отрицала все слухи о причастности отца к таким преступлениям.

Напомним, ранее УНИАН вспоминал 5 лучших клипов Майкла Джексона, которые изменили мир музыки.

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