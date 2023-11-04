Ведущий признался, какая сфера деятельности ему приносит наибольшую прибыль:

Телеведущий и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, который развелся с блогершей Дашей Квитковой, рассказал, сколько ему нужно средств в месяц для комфортной жизни. Свое мнение по этому поводу он высказал в программе "Невероятная правда о звездах".

Он признался, какая сфера деятельности ему приносит наибольшую прибыль:

"Это моя работа в Интернете. То, что связано с YouTube и Instagram".

При этом, говоря о том, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни, Добрынин отметил:

"Наверное, от 3 до 10 тысяч долларов. Нужно платить за садик сына, покупать продукты, оплачивать аренду квартиры, коммуналку, помогать родителям".

Добрынин развелся с Квитковой

Ранее Добрынин признался, что снова влюбился. О своих новых отношениях парень рассказал так:

"Сейчас я, скорее, нахожусь в моменте влюбленности, чем в какой-то полностью холостяцкой уединенной жизни. Я не в таких отношениях, чтобы сказать, что это серьезно, или что я хочу об этом заявлять. У меня есть любовь в сердце. И это самое главное. Мне хочется. оставлять персональное персональным".

По словам Добрынина, они с Квитковой разорвали церковный брак.

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